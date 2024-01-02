Bakan Koca’nın doktorlar için yaptığı 'para sayma' hareketi büyük tepki çekti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Türkiye 2023 yılında sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandı. Sağlık çalışanlarına şiddet haberleri gündemden düşmezken yurttaşlar hastanelerden aylar sonraya randevu bulabildi. İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü 2023’te de arttı. Yurtdışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) “iyi hal belgesi” başvurusunda bulunan hekim sayısı, 2023’ün ilk 11 ayında 2 bin 785. 2023 iyi hal belgesi başvuru sayısının en fazla olduğu yıl oldu.

Bakanlık, yıl içinde üç kez açtığı atama ilanlarında yurtdışına giden hekimlerin yerini dolduramadı. Yan dal kadroları boş kaldı. 2023’ün tüm atama ilanlarına bakıldığında açılan 7 bin 819 kadronun yalnızca 1865’i doldu. Beyaz Reform’la 2022’de ilk defa 4 bin 551 uzman hekim atamalarında kamuyu tercih ederken bu sayı 2023’te 1865’e inmiş oldu. Yan dal branşlarında da 1073 kişilik kadroya 118 başvuru yapıldı. Açılan kadroların yüzde 11’i doldurulabildi. 2023’te çocuk acil, çocuk allerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, çocuk yoğun bakım, el cerrahisi, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji, tıbbi mikoloji bölümleri için açılan kadrolara hiç atama yapılamadı.

Kamuda hekim yokluğu sürerken bakanlık, son 1.5 yılda 10’dan fazla değişiklik yapılan Özel Hastaneler Yönetmeliği yine güncellendi. Değişikliğe göre, özel sağlık kuruluşlarının yatakları ve yoğun bakım yataklarının tescili için son tarih olan 2022 sonu, 2024’ün sonuna ertelendi. 2019 öncesi ön izin almış hastanelerin ruhsat süresi 2025’ten 2028 sonuna uzatıldı.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların göç etmesine dair eleştiriler üzerine verdiği “Bizden dolayı değil” yanıtından sonra yaptığı “para sayma” işareti de tepki çekti. Koca, “Meslektaşlarıma bir açıklama borcum var. Ben özür dilemekten çekinecek biri değilim. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Burada özür dilemem gereken bir durum yok” açıklamasını yaptı. Koca’nın hareketi 2023’e damga vuran olaylardan oldu.

