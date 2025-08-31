Bakan Tekin, ‘türbanın tasarımcısı Şenler’i anmıştı, Nurcular çağrıda bulundu: ‘Risalei Nur’u okullarda okutun’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; önceki gün sosyal medya hesabından türbanın tasarımcısı Nurcu feminist yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler’i anmıştı. Bakan Tekin; paylaşımında; “‘Ey kendini insan bilen insan, kendini oku’ çağrısıyla gönüllere dokunan, kalemiyle iz bırakan, fikirleriyle yol gösteren ve mücadelesiyle nesillere örnek olan Şule Yüksel Şenler’i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum” demişti.

SAİDİ KÜRDİ’NİN ESERİNİ OKULLARDA OKUTMA ÇAĞRISI

Bakanın Şenler anması tepkilere neden olurken; Nurculardan dikkat çeken bir talep geldi. Nur Cemaati’nin okuyucular kolunun elebaşlarından Sabri Okur; sosyal medya hesabından Bakan Tekin’e Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Kürdi’nin toplu yazıları “Risalei Nur”un devlet okullarında okutulması çağrısında bulundu.

BAKAN SAİDİ KÜRDİ’NİN CÜMLESİNİ ALINTILAMIŞ

Saidi Kürdi’nin akrabası da olan Sabri Okur, bakanın paylaşımında alıntıladığı “Ey kendini insan bilen insan, kendini oku” cümlesinin Risalei Nur’da geçtiğini belirtti. Okur paylaşımında “Vatan ve milletimize çok faydalı bir hakikat hazinesi olan Risalei Nur eserlerini, okullarda okutun ki; gençliğimiz şimdiki günahlara karşı kendini muhafaza edebilsin ve topluma faydalı bireyler olsunlar” dedi. Bu teklife karşı çıkanlara ise “Evet biliyorum, dinsizler size çok hücum ediyorlar. Ama siz hiç aldırmayın ve korkmayın. Çünkü onlar vazifelerini yapıyorlar, siz de vazifenizi yapıyorsunuz. Allah’ın huzurunda hepsi ortaya döküldüğü zaman, siz mükafatınızı, onlar da cezalarını çekecekler. Onun için fırsat elinizde iken, bu büyük hayra siz sahip olun ve Risalei Nur eserlerini okullarda okutun” ifadelerini kullandı. ANKARA

Şule Yüksel Şenler kimdir?

1960’lardaki gazetelerde yayımlanan yazılarıyla “siyasal İslamcılık” akımının öncülerinde Şenler; Anadolu’da geleneksel olarak kullanılan “başörtüsü” yerine “şulebaş” adıyla bilinen türbanı tasarladı. Modern bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şenler; Nurcu ağabeyi Özer Şenler’in baskı ve etkisiyle Risalei Nur okumaya başladı ve Nur cemaatine girdi. Bu dönem söz konusu türbanı tasarladı. Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu’yu tanımaya başladıkça İslamlık’a yöneldi. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarda genç kızların ve kadınların örtünmesini savundu, konuşmalar verdi. Şenler; başı açık kadınları “ahlaksızlıkla” suçlayan ve “kiralık kızıllar/Bolşevik baykuşlar” gibi kelimelerle tarif eden açıklamalar yapmıştı.