Bakan Tunç'a 'Epstein' soruları: 'Belgelerde isimleri geçenler hakkında...'

Emek Partisi (EMEP) Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, ABD’deki yargı dosyalarına yansıyan Jeffrey Epstein belgelerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yazılı soru önergesi verdi.

Vekiller, "Epstein belgelerinde isimleri geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyasetçiler ve sermayedarlar hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?" diye sordu.

BAKAN TUNÇ'A PEŞ PEŞE SORULAR

Belgelerle açığa çıkanların "münferit bir suç dosyasından" çok daha fazlası olduğu belirtilen önergede, şu sorular yer aldı: