Bakan Tunç ‘Sorumluluk yargı mercilerinde’ dedi, Yerlikaya henüz yanıt vermedi: IŞİD soruları yanıt bekliyor

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonu sonrası milletvekilleri “IŞİD’le mücadelede eksiklik mi var?” tartışmalarını Meclis gündemine taşıdı ve konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi. DEM Partili İbrahim Akın, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde “Operasyonda öldürülen örgüt mensuplarından kaçının daha önce terör örgütü üyeliği veya bağlantılı suçlardan yargılandığı tespit edilmiştir? Kamuoyunda oluşan ‘IŞİD’e müsamaha gösterildiği, muhaliflere ise cezalandırıcı bir yargı pratiği uygulandığı’ yönündeki yaygın kanaatin giderilmesi için bakanlığınızca atılan somut bir adım bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

Önergeye yanıt veren Tunç, “İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir” dedi.

YERLİKAYA YANIT VERMEDİ

CHP’li Utku Çakırözer ise, şehitlerin geldiği olay sonrası Tunç’tan IŞİD yargılamalarıyla ilgili genel bir bilgi istedi. Çakırözer önergesinde “Son 5 yılda, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanıp tahliye edilen kaç kişi bulunmakta? Serbest bırakılan IŞİD’liler ve diğer terör örgütleri ile bağlantılı olanlara ilişkin herhangi bir denetim mekanizması var mıdır?” gibi sorular yöneltti. IŞİD’liler konusunda ellerinde bir istatistik olmadığını söyleyen Tunç ise “Tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukukî dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmadığı gibi, sözü edilen karar ve hükümlerin olağan yargısal denetimi, başvuru usulü ilgili kanunlarda gösterilen yargı mercilerine aittir” yanıtını verdi.

Bakan Ali Yerlikaya da polisleri şehit eden teröristlerle ilgili “Aylardır devam eden operasyon sürecinde, bu şahısların silahlı eyleme geçmesini önlemek amacıyla hangi somut tedbirler alınmıştır? Alınmışsa, neden 3 polis memurunun şehit olduğu bu olay engellenememiştir?” gibi soruları içeren önergelere henüz dönüş yapmadı.