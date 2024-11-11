Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: Narin Güran davası, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı, kayyum kararları...

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:28

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor" dedi. Tunç, mahkeme heyetinin bilirkişiden ek rapor istediğini açıkladı.

NARİN CİNAYETİ: DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar yapılara soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak baz kayıtlarının tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çalışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı."

"MAHKEME EK RAPOR İSTEDİ"

Tunç şöyle devam etti:

"Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi. Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasa hak. Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkilecek yayınlardan kaçınılmalı. Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler."

SPK'YE YENİ ATAMALAR

Önceki akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalara dair de konuşan Tunç, "Burada Cumhurbaşkanımızın yetkisi. SPK'ya nasıl atanacğı belli. Farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz" dedi.

YASADIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Sabah saatlerinde aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda sosyal medya fenomenin de aralarında bulunduğu 'yasadışı bahis' soruşturmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savucaktır. Gereği yapılacaktır" dedi.

KAYYUM KARARLARI

Tunç, peş peşe gelen 'kayyum' kararları hakkında ise şöyle konuştu:

"Bazı siyasilerimiz yanlış yorumlar yapıyorlar. Son günlerde tartışılan belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi hususu. Tüm bu yerel yöneticilerle ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı hukuk sistemimizde belli. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur. Yerel yöneticiler, belediye başkanları milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar. Onları millet hizmet etsin diye seçiyor.

Özellikle gerek belediye başkanları seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da açılan soruşturmalar var. Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken devam eden bir soruşturma varsa, YSK sabıka kaydına bakar. YSK'nın adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok. Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine geçici görevlendirmedir."

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a dair yaptığı çağrıyı da değerlendiren Tunç, "Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.