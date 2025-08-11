Bakan Yerlikaya'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama: 'Acil ihtiyaçlar için AFAD'dan ödenek aktardık'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1’lik depremin ardından bölgede son duruma ilişkin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, deprem olur olmaz devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bölgeye geldiğini söyledi.

Yerlikaya, "Dün gece burada 23.30’da yaptığımız basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi her depremden sonra süratle sahada, kırsalda jandarmamız, emniyetimiz, AFAD’ımız, ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde tarama yaptı. Bir yandan da kulağımız vatandaşlarımızın 112’den yapacağı ihbarlardaydı" diye konuştu.

Sındırgı merkezde bir binanın yıkıldığını, binanın enkazından 4 vatandaşın arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını ancak kurtarılanlardan 81 yaşındaki bir vatandaşın, kurtarıldıktan sonra tüm müdahalalere rağmen yaşamını yitirdiğini aktardı. Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşa rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"50 EKİP HASAR TESPİTLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞAMLARA BAŞLADI"

Bakan Yerlikaya, bu sabah erken saatlerde AFAD koordinasyonunda, hasar tespit, enkaz kaldırma, zarar tespit komisyonları ilgili çalışma gruplarının her birinin işbaşı yaptığını belirterek, "Hasar tespitle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Bakan’ımızın talimatıyla süratle buraya genel müdürümüzü ve arkadaşlarımızı gönderdi. 50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize de 34 ekip olmak üzere 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışamlara başladı. Zarar tespiti ile ilgili de 30 ekip işbaşı yaptı merkez ve kırsal mahallelerde. Onlar da çalışmalarını yapacak" bilgilerini verdi.

"BİN 100 ARAMA KURTARMA PERSONELİMİZ GELDİ"

Depremin olduğu ilk andan itibaren beslenme ve ikramla ilgili Kızılay, STK’lar ve belediyelerin ekiplerinin güzel bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Yerlikaya, "Hepsini tebrik ediyorum. Onlar da ikramlarını yapmaya devam ediyor olacaklar" dedi.

Bölgeye, bin 100 arama kurtarma personelinin, 11 arama köpeği, 214 araç ile geldiğini aktaran Yerlikaya, "AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığımız, tüm belediyeler, tüm bakanlıklarımızın görev alanlanıyla ilgili olan her biri, Kızılay, Orman Genel Müdürlüğü’müz ve buraya can siparane gelen sivil toplum kuruluşlarımız... Her birine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ADLİ SÜREÇLE İLGİLİ HER ŞEY TAMAMLANIR TAMAMLANMAZ ENKAZIN KALDIRILMASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Ali Yerlikaya, dün gece depremin ardından, binasıyla ilgili tereddütleri bulunanların evlerine girmemesi tavsiyesinde bulunduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, hep beraber stadyumda, meydanda olan vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ilettik, bugün yapılacak işlerle ilgili hem onların sorularını cevapladık hem de yapılacak hizmetlerimizi onlarla paylaştık. Artçılardan endişelilerdi. AFAD’dan onun üzerinde 4 büyüklüğünün üzerinde deprem olduğunu, depremlerin sayılarının 250’yi geçtiğini ifade ettik. Duamız, temennimiz, Allah bizi başta deprem olmak üzere tüm afetlerden korusun. Az sonra merkezde yıkılan ev enkazına gideceğiz. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’mız ve savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor. Adli süreçle ilgili her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz oradaki enkazın kaldırılmasına başlayacağız.

20 milyon lira valimizin emrine acil harcamalarıyla ilgili başlangıç olarak bir destek AFAD’dan bir ödenek aktardık. Birazdan Alacaatlı ve Gölcük köyümüze gideceğiz. Alacaatlı köyümüzde 9 bina yıkıldı, 7’si metruktu, 2’si içinde yaşam vardı. Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı, 2’si ev, 4’ü metruktu. 16 bina yıkılmıştı, 15’i bu 2 köyümüzde, 4 yaşam vardı, oradaki vatandaşlarımız binalardan olumsuz etkilenmeden çıktılar ama metruk binalar yıkıldı. Birazdan her iki köye arkadaşlarımla beraber ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gideceğim. Bugün gün boyu yapılacak hasar tespitleriyle ilgili, içine girilmesinde sakınca görülen evlerle ilgili hazırlığımızı yaptık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte buraya en yakın Kütahya’daki AFAD’ın depolarında bulunan stok konteynerler yola çıktı. Köylerimize gidip vatandaşlarımızla hasbihal edeceğiz, onların emrindeyiz. Kalıcı konutları oluncaya kadar istekleri ne yönde olursa biz konteyner kurulumunu da en kısa zamanda yapacağız. Biz Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, asrın felaketinde, asrın birlikteliğini nasıl gösterdiysek, 6,1 şiddetindeki depremden hemen sonra da arama kurtarma, bakanlık hizmetleriyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının her biri devlet, millet el ele verekek, böyle afetlerde nasıl birlik ve beraberlik gösteriyorsak bizim değerlerimize, bize yakışanı Sındırgı’da gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

"BİNALARIMIZA ÇATLAK, DÖKÜK VARSA 112’Yİ VEYA KAYMAKAMLIĞI ARAYIN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112’ye 66 adet, "Evim, binam olumsuz etkilendi, gelin hasar tespitine bakın" ihbarı geldiğini belirterek, "Onların ricaları emir. İlk etapta gelen ihbarlara gidiyoruz. Binalarınızda çatlak, dökük varsa hemen 112’yi veya kaymakamlığı arayın, biz de oraya gelelim. Tüm kamu kurum ve kuruluş binalarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız titizlikle hepsini tek tek tarayacak ve sonunda ‘tarama bitmiştir, şu tespitlerimiz vardır’ diyecekler biz de rahatlayacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, diğer ilçelerdeki hasarlara ilişkin bir soru üzerine, gelen ihbar sayısının 10’un altında olduğunu, ihbarların tümüne bakıldığını belirterek, "Ön hasarlarını, bugün yetişmezse yarın bitireceğiz, bunu daha sonra bakanımız açıklayacak" dedi.

Bakan Yerlikaya, bir başka soru üzerine de yıkılan binalarda yapılan çalışmalara ilişkin, "Bir bina yıkıldığı zaman bu adli bir olaydır, mutlaka adli ve idari tahkikat olur ama orada o binanın statiği ile ilgili oradaki numuneleri bilirkişiyle, teknik personelle birlikte savcı aldırıyor. Safahatıyla ilgili evrakı da alır, o yazıyı alır ve idari süreç başlar. Bu ikisi eş zamanlı gider. Bunlar her zaman yapılan uygulamalar. Neticesini hep beraber o çalışmalardan sonra yetkili adli makamdan mutlaka alacağız" ifadesini kullandı.