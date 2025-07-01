Bakan Yumaklı: Hatay, İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dört farklı ilinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Hatay, İzmir ve Manisa’daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, ekiplerin soğutma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

HATAY'DA HAVA KOŞULLARI YANGINI BÜYÜTTÜ

Bakan Yumaklı, Hatay’da hava sıcaklığının 33 derecenin üzerine çıktığını, yangınla birlikte bu sıcaklığın daha da arttığını belirtti. Rüzgar hızının saatte 67 kilometreyi aştığını ve nem oranının %20’nin altına düştüğünü söyleyen Yumaklı, şu bilgileri verdi: “8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700’ün üzerinde personel görev yapıyor. Dünden bu yana 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Enerji kesintisi sağlandı, bu olumlu bir gelişme. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor.”

YENİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ