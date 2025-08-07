Bakanlığın Aya Yorgi’yi betonlaştırma planına bilirkişi vetosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çeşme’nin dünyaca ünlü koyu Ayayorgi’yi betonlaştırmak için imar planlarını ikinci kez değiştirmesi sonrası Çeşme Yarımada Çevre Derneği ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından açılan davada bilirkişi raporu çıktı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunda, Sakarya Mahallesi’ndeki 194 ada 3 parsel, 196 ada 9 parsel, 197 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna vardı.

Birinci derece doğal SİT, üçüncü derece arkeolojik SİT ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda kalan parsellerin özellikle günlük kullanım alanlarının otel alanlarına dönüştürülmesi, yaya erişiminin kısıtlanması ve doğal özelliklerin korunmasına yönelik hükümlerin yetersizliği gibi hususların vurgulandığı raporda İzmir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ’nin görüşlerinin alınmadığını ve mevzuatlara uyulmadığı belirtildi. Bilirkişi, plan değişikliği ile sit alanlarında kalan bölgelerin genel koruma ilkeleri ve doğal özelliklerin korunması prensipleri açısından sorunlu buldu.

“PLANLAR İPTAL EDİLMELİ”

Mahkemenin yürütmeyi durdurma talebi konusunda bilirkişi raporunu beklediğini aktaran davacı Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, “Bu rapor sonrasında mahkeme tarafından öncelikle plân değişikliğinin uygulanmasının durdurulması yönünde karar bekliyoruz. Nihayetinde de Mahkemenin plân değişikliğini iptal etmesini bekliyoruz” dedi.