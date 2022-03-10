Bakanlığın ranta açtığı ortaya çıktı: Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi talana açıldı

10 Mart 2022 Perşembe, 10:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin en kıymetli bölgelerinden birinde yer alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu 12 bin 619 metrekarelik arazinin imar planlarını değiştirdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKM Millet Bahçesi hemen yakınında yer alan arazi, imar planı değişikliğiyle birlikte “resmi kurum alanı” statüsünden çıkarıldı. Yeni planlara ise arazinin 10 bin metrekarelik kısmı “ticaret ve turizm alanı” olarak işlendi. Alana 33,5 metre yükseklik zemin+7 kat inşaat yapılabileceği ifade edildi.

İLLER BANKASI’NDA OLDUĞU BELİRTİLDİ



İmar planı raporunda ise arazinin mülkiyetinin İller Bankası’nda olduğu belirtildi. Alanın ranta açılması ise şu şekilde açıklandı:

“Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yıllar içinde genişleyerek, bulunduğu parsel içinde oldukça sıkışık bir doku oluşturmuştur. Mülkiyeti İller Bankası A.Ş. de bulunan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, etrafı ile uyumlu, daha nitelikli bir kentsel kullanım sunacak olması da kent için faydalı olacaktır.”

Plan değişikliğiyle beraber akıllara arazisi ranta açılan “Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü” nereye taşınacak sorusu da geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait tahsis belgesine göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi tahsis edildi.

Tahsis belgesinde, “Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan ve Hazine’ye ait olan 83 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi çevik kuvvet ve özel harekat başta olmak üzere emniyet hizmetlerinde kullanılması için İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına tahsis edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’na tahsisi uygun görülen arazinin TOKİ ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında değerlendirilmek üzere TOKİ Başkanlığı’na devredilmesi uygun görülmüştür” denildi.