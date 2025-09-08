Bakanlık 18 ilde müzelere ziyaretçi çekemedi: 5 ilde hiç müze yok!

TÜİK’in 5 Eylül’de yayımladığı “Kültürel Miras İstatistikleri 2024” raporu, Türkiye’nin belli bölgelerinin müze bakımından ne kadar zayıf kaldığını ortaya koydu. TÜİK, müze ziyaretçi sayısının yüzde 10,6 arttığını ifade etse de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretçi sayısının gösterildiği istatistiklere göre Türkiye’nin 18 ilinde bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini kimse ziyaret etmedi.

Raporda müze sayısının 2023 yılına göre yüzde 5 arttığı kaydedilirken Türkiye’nin Ağrı, Ardahan, Bingöl, Hakkari ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilinde bakanlığa bağlı müze bulunmaması dikkat çekti. TÜİK, kültür varlıklarında, müze sayılarında ve ziyaretçi sayılarında artış gibi verilere yer verse de müze bulunmayan illeri ve ziyaretçi çekilemeyen müzeleri raporun özet bölümünde açıklamadı.