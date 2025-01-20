Bakanlık bu kez o markaları ifşa etti: 'Bitkisel macun' diye satılan ürünlerde 'ilaç' çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel listede, 'bitkisel' adıyla satılan macun ve kahve gibi ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünlere yönelik denetimlerin süreceği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve tağşiş yapılan gıdalara yönelik güncel denetim sonuçlarını yayımladı.
Bakanlığın internet sitesinde zaman dilimi ve ürün grubu seçimi yapılabilen listede, “bitkisel macun” ve kahve gibi ürünlerde ilaç etken maddeleri tespit edildi.
MARKALARI İFŞA ETTİ
Denetime takılan ürünler arasında, İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama şirketinin 'Lukaçi' markalı ballı bitkisel macunu ve Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin Vıejo Resveratrol Mozambique markalı kahvesi bulunuyor.
Her iki üründe de ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.
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