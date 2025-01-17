Bakanlık yeni listeyi paylaştı... Fıstık diye 'boya' kullanan marka ifşa oldu: 1 kavanozu 490 lira!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesine yeni bir ürün daha eklendi. Markanın, tek kavanozunu bile yüzlerce liraya sattığı Antep fıstığı ezmesinden boya çıktı. Öte yandan yeni taklit ve tağşiş listesinde mantı, kebap, kekik gibi ürünler yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişi listesini yayımlamaya devam ediyor. Yeni yayımlanan duyuruda zeytinyağında ve kırmızı ette taklit ve tağşiş karıştığı görüldü.
16 zeytinyağı markasından tohum yağları tespit edilirken, bir ayçiçek yağı markasından ayçiçek yağından başka tohum yağlarının karıştırıldığı olduğu belirlendi.
HEPSİ İFŞA OLDU
Bazı kebap firmalarında, etli ekmek, köfte, adana kebap harcı, dana-kuzu karışık köfte ve kıymalı köy böreği olarak satılan ürünlerden sakatat (kalp) olduğu görüldü.
Baharat ürünleri de listeye adını yine yazdırdı. Toz biberde ve kekikte yabancı madde çıktı.
FISTIK YERİNE GIDA BOYASI
Dubai çikolatasında meşhur olan antep fıstık ezmesi ise listeye girdi. Antep Şahinbey ilçesinde Şenci- Ezme Mesut Şenci tarafından üretilen Antep fıstığı ezmesinden gıda boyası tespit edildi.
Şenci Ezme-Mesut Şenci markası altında satılan ürünün fiyatının da birçok benzer üründen yüksek olduğu görüldü.
Bakanlığın açıkladığı liste şöyle:
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