Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:15
Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.

Bakanlık, depremden etkilinen illerde İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği'nin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.

Geçmiş olsun Türkiye."


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