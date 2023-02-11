Bakanlık duyurdu: 10 ilde işsizlik ödenekleri 15 Şubat'ta yatırılacak
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.
Bakanlık, depremden etkilinen illerde İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği'nin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.
Geçmiş olsun Türkiye."
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