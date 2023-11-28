Bakanlık ‘kanıt’ detayı için ‘çarpıtıldı’ dedi!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” 25 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede “kanıta dayalı politikalarının geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilebilmesi için saha çalışması yapılması” kararlaştırılması tartışmalara yol açtı.

Söz konusu kararın, 6284 sayılı yasa kapsamındaki “Kadının beyanı esastır” ilkesine karşı bir karar olduğu şeklinde eleştirildi.

‘DEĞİŞİLİK YAPILMADI’

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından eleştirilere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Kanıta dayalı politikalar geliştirilecek” cümlesinin çarpıtıldığı ileri sürülerek “Söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir” denildi.

Genelgeyle 6284 sayılı yasada herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilen açıklamada, “Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.