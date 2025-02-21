Bakanlık: Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısı 2,1 milyon oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 olduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu. Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci, 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti" denildi.
Etiketler: #turist #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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