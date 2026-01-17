Bakanlıktan gelecek yanıtı bekleyen Dinç ailesi, 100 kişinin şikâyet dilekçesi verdiğini söyledi: 'Süreç şeffaf yürütülmeli'

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından aracın sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan açılan dava sürüyor. Dinç’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Ailenin bağımsız bir bilirkişiye yaptırdığı keşif sonucuna ilişkin raporda dikkat çekici bilgiler yer aldı. Raporda otomobili kullanan Ömer Faruk Ballı’nın hız limitini aştığı belirtiliyor. Güzergâhtaki hız sınırının ise 70 km olduğu belirtilirken Ballı’nın 94.40 kilometre hızla gittiği raporda yer aldı. Dinç’in ailesi bilirkişi raporunun ardından mahkemeye sanığın tutuklu yargılanması için başvuruda bulundu.

Ayrıca aile, sağlık çalışanı olduğu belirtilen sürücü ve yanındaki kişi hakkında CİMER üzerinden Sağlık Bakanlığı’na şikâyette bulundu.

‘HIZ LİMİTİNİ AŞIYOR’

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Dinç’in babası Yunus Dinç, “Önümüzdeki hafta en geç bu kararın açıklanmasını bekliyoruz ve tutuklanmasını bekliyoruz. Çünkü sürücü 50 veya 60 ile gittiğini iddia ederken bu rapor çerçevesinde 94.40 çıkıyor. 70 km hız sınırı olan yerde yüzde 30’luk dilimi dahi aşıyor. Frene basmadığını, 112’yi aramadığını, kızıma müdahale etmediğini, polislere sağlık çalışanı olduklarını söylemediklerini hem kendisi hem eşi ilk duruşmada kabul etti. Bu çerçevede de zaten Sağlık Bakanlığı’na, CİMER üzerinden şikâyet dilekçelerini oluşturduk. Yaklaşık 100 kişi tarafından CİMER’e şikâyet dilekçeleri iletildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek yanıtı bekliyoruz. Bu iki kişi de yoğun bakım hemşiresi oldukları için sadece böyle bir kazanın parçası olmalarına da gerek yok. O olay yerinden geçerken başka birisinin sebep olduğu bir kazaya şahit olduklarında dahi müdahale etmek zorundalar. Bizim ilk günden beri söylediğimiz gibi sadece sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.