Bakanlıktan Köfteci Yusuf'a dev ceza! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi...

Ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf'un bilgi sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildi

. KVKK tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 13 bini çalışan, 150 bini müşteri olmak üzere toplam 164 bin kişinin kişisel verilerinin ihlal edildiği duyuruldu.

Müşterilerin; ad, soyad, adres ve cep telefonu bilgileri, çalışanların ise kimlik, iletişim ve özlük bilgileri ihlal kapsamında yer aldı. Öte yandan Köfteci Yusuf'tan konuyla ilgili olarak henüz açıklama gelmedi.

KVKK AÇIKLADI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ ile ilgili veri ihlali açıklamasında bulundu.

Bahsi geçen açıklamaya göre ihlal 22 Ocak 2026 - 23 Ocak 2026 arasında oldu. Açıklamada ihlalin, şirketin bordro yazılımı ile online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veri tabanına dışarıdan yapılan müdahale sonucu gerçekleştiği bildirildi.

HEM MÜŞTERİ HEM DE ÇALIŞANLAR ETKİLENDİ

Veri ihlali kapsamında müşterilere ait; ad, soyad, adres, cep telefonu ve yemek siparişi detayları ihlal kapsamında yer aldı. Çalışanların ise kimlik, iletişim ve özlük bilgilerinin ihlal kapsamında yer aldığı aktarıldı.

TOPLAMDA 163 BİN KİŞİ

Öte yandan veri ihlalinden 13 bini çalışan, 150 bini müşteri olmak üzere toplamda 163 bin kişi etkilendi. Konuyla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. Köfteci Yusuf tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.