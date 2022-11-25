Bakırköy'de dehşet: Trafikte tartıştıkları sürücüye saldırdılar!
İstanbul Bakırköy D - 100'de 4 kişi, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları sürücüye levye, tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
D 100 Karayolu üzerinde İncirli mevkiinde, 24 Kasım Perşembe sabah saatlerinde, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Yolda yaşanan tartışma sonrası hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önüne kırarak araçtan indi.
Hafif ticari araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne levye, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. İçlerinde birinin engel olmasıyla hafif ticari araca binen kişiler uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan tüm bu anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içeriden birisinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.
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