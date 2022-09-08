Balçova’da çocuklar belediyenin etkinlikleri ile dolu dolu bir yaz geçirdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:13

Balçova Belediyesi’nin her çocuğun tatilinin güzel geçmesi amacıyla yaz aylarında düzenlediği etkinlikler bu yıl da dolu dolu geçti. Yaz spor okulları ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerde 709 çocuk aquaparka, 265 çocuk akvaryuma, 101 çocuk illüzyon müzesine, 79 çocukta Karabağlar Nasrettin Hoca Çocuk, Kültür ve bilim Müzesi'ne götürüldü. Yaz spor okullarında ise 698 çocuk anne çocuk cimnastiği, 407 çocuk cimnastik, 124 çocuk tenis, 202 çocuk basketbol, 234 çocuk voleybol, 168 çocuk da futbol kurslarında eğitim aldı. Spor okulları öğretmenlerinin gözetiminde etkinliklere katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek hem yeni arkadaşlar edindi hem de tatilin tadını çıkardı.

“ONLARIN YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME ÇOK KIYMETLİ”

Ekonomik koşulların çok zorlaştığını ancak güzel bir tatilin her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Artan ekonomik baskılar nedeniyle bazı aileler çocuklarını farklı aktivitelere götüremiyor. Biz de gelir durumu her zaman tatil yapmaya elverişli olmayan ailelerin çocuklarının bir nebze de olsa iyi bir tatil geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz etkinliklere bu yıl 2227 çocuğumuz katıldı. Onların yüzlerindeki gülümseme ve biriktirdikleri anıların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” dedi.