Balçova’da işçiye yüzde 74 zam

30 Aralık 2022 Cuma, 09:12

Balçova Belediyesi’nde Kanun Hükmünde Kararname ile sendikal hak elde eden 241 işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşme imza töreni yeni yıl kutlaması aynı anda yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalanan sözleşme törenine CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Tüm-Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Ekşi, Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye personeli katıldı.

Sözleşme ile Balçova Belediyesi’nde görev yapan 241 işçinin ücretlerine ortalama yüzde 74 zam yapıldı. İşçiler maaş ve sosyal hak zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi, dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ikramiye alacak. Sözleşmeye göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele 2 yevmiye ayrıca ikramiye verilecek. Yapılan sözleşme ile Balçova Belediyesinde çalışan en düşük ayık gelir 11.850 TL olacak. Temizlik İşleri, Fen İşleri gibi alanda görev yapan personelin aylık geliri ise en düşük 12.550 TL olacak. Çocuğu olan personele de ek olarak çocuk parası ödenecek.

EKŞİ: 2023 YILINDA YAŞADIĞIMIZ BU KARANLIK SON BULACAK

Törende ilk konuşmayı yapan Tüm-Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Ekşi personelin yeni yılını kutlayarak “Şu anda ülkemizin gündemi ekonomi. Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların büyük çoğunluğunun aldığı ücretin asgari ücret seviyesine geldi. Bizim anne ve babalarımızın döneminde yoksunluk vardı. Ama şu anda Türkiye’de yoksulluk var. Bugün benim başıma geldiği gibi artık çocuklarımıza ilaç bulamaz hale geldik. Ancak 2023 yılında yaşadığımız bu karanlığın artık son bulacağına inanıyorum” dedi.

Sözleşmeye imza atan Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise “20 yıldır sendikal faaliyetlerin içindeyim. Aldığımız her toplu sözleşme kısa süre içinde enflasyona yenik düşüyor. Bunun nedeni ülkeyi yöneten siyasal iktidardır. Ben Fatma Başkanıma bunca zorluğa rağmen her ay düzenli maaş ödediği için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm imkanlarını zorlayarak verdiği bu ücret için işçi arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyorum. Yetecek mi? diye sorarsanız elbette yetmeyecek. Ekonomi yönetimi bu şekilde olduğu sürece, enflasyon bu şekilde olduğu sürece yine yetmeyecek. Ama inanıyorum ki 2023 yılından sonra oluşacak yeni siyasi iklim de işçiler daha çok rahat edecek” dedi.

ÇALKAYA: SEÇİMDEN SONRA ÜLKEMİZİN EKONOMİSİ DÜZELECEK

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Biz burada bir aileyiz. O yüzden sendika sözleşmesi başladığında arkadaşlarıma ‘Bana işçi arkadaşlarıma verebileceğimiz en iyi ücretleri getirin’ dedim. Arkadaşlarım da çok hassas bir şekilde hesap yaparak bugünkü ücretleri hazırladı. 3 yıldır pandemi, deprem, sel ve en önemlisi enflasyon gibi tüm olumsuzluklara rağmen günü gününe maaşlarımızı ödedik. Bu sözleşmede verilecek ücretleri hesaplarken de düzenli maaş ödeme aynı hassasiyetini gözettik. Bu seçimlerden sonra ülkemizin ekonomisinin düzeleceğine inanıyorum. Eşit ve adil bir yönetimle belediyelerin gelirlerinin de artacağına inanıyorum. O zaman da biz bu gelirden işçimizin hakkına düşen payı artırarak adaletli bir şekilde bölüşeceğiz. Emekçi arkadaşlarım her zaman olduğu gibi hem Balçova Halkı’na layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak” diye konuştu.

Atılan imzaların ardından işçiler ile başkanlar birlikte halay çekerek sendika sözleşmesini ve yeni yılı kutladı.