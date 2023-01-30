Balçova’da Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:36

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir eğitim ve dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen ancak ilerleyen yıllarda siyasi kaygılarla kapatılan köy enstitüleri, Balçova’daki panel ve çalıştayda tartışıldı.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ve Balçova Belediyesi ortaklığında düzenlenen Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayında; “Köy Enstitülerinin temel kazanımlarının günümüzde yerel yönetimlerdeki karşılığı ne olmalıdır?” sorusunun cevabını bulmak için ilk olarak kısa bir panel düzenlendi.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Ethem Duygulu ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın giriş konuşmalarının ardından Prof.Dr. Kemal Kocabaş’ın moderatörlüğündeki panelde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Köy-Kop Genel Başkanı Neptün Soyer ve önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, köy enstitüleri’nin günümüzde karşılığı olan yerel yönetim ve kooperatifçilik uygulamalarını anlattı.

Panelin ardından alanlarında uzman akademisyen, müfettiş, öğretmen, yazar, sanatçı ve bürokratların olduğu 70 kişilik çalışma gurubu; eğitim hakkı, öğrencilerin kişilik ve akademik gelişimlerine destek eğitimi, kültür-sanat eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarım, ekoloji, gıda güvenliği, doğa-çevre eğitimi ve kooperatifçilik ile köy enstitülerinin güncel karşılığının yaratılması ve yerel yönetimler başlıkları etrafında oturumlar düzenledi. Sabahtan akşama kadar beş ayrı salonda iki oturum şeklinde süren çalıştaydan çıkan sonucun, ocak ayında yapılan ilk çalıştayın sonuçları ile birleştirilerek kitapçık haline getirileceği ifade edildi.