Balçova’da “sahiplendirme” şenliği yolda

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:27

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:27

İzmir’de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir’de hayvan hakları alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal ölçekli derneklerle bir araya geldi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda İzmir genelinde faaliyet gösteren hayvan hakları savunucusu derneklerin katılımıyla “Balpatifest-Bu Gezegen Hepimizin Festivali” adlı büyük bir sahiplendirme şenliği yapma kararı alındı.

“DESTEĞİNİZ ÇOK DEĞERLİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hayvan hakları konusunda duyarlı bir duruş içerisinde olduklarını, ancak bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasının başarı getireceğine inandıklarını söyledi. Hayvan hakları savunucusu dernekler ve gönüllü kuruluşlarla diyalog halinde olmak istediklerini ifade eden Yiğit, “Amacımız can dostlarımıza en iyi koşullarda hizmet vermek. Bu nedenle desteğiniz bizim için çok değerli” diye konuştu. Yiğit’in ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Veteriner İşleri Müdürü Erdoğan Okutan, kısırlaştırma, aşılama gibi tedavi hizmeti verdiklerini, geçici bakımevi statüsünde görülebileceklerini söyledi. Okutan, 2023 yılında 1037, 2024’te şu ana kadar da 500 civarında kısırlaştırma işlemi yaptıklarını belirtti.

KISIRLAŞTIRMADA EN İYİLERDEN

Toplantıya katılan CHP İzmir İl Başkanlığı Eski Başkan Yardımcısı ve Hayvan Hakları Savunucusu-Siyaset Bilimci Banu Özdemir de, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kısırlaştırmada en iyilerden biri olduğunu belirterek, “Sizlerle birlikte marka projeler yapabiliriz. Çünkü Başkanımız da bunları destekleyecek bir belediye başkanı. Yeni dönemde hayvan hakları ve veterinerlik hizmetleri faaliyetleri alanında Balçova’nın İzmir’e ve Türkiye’ye öncü projelere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Bu projeler kuşkusuz ki sizlerle birlikte kamu-sivil toplum işbirliği ve gönüllülerle birlikte olacak. Planlamalarımız içerisinde ulusal çaplı bir sahiplendirme şenliği var. Sahiplendirme konusunda gerekli farkındalığı yeni teknoloji araçlarını kullanarak gerçekleştireceğiz. Yuva bekleyen can dostlarımıza hemşerilerimizin bakımevimize gelmeden ulaşabilecekleri onları tanıyabilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 5 yıldır sizlerle birlikte can dostlarımızın yaşam hakkını önceleyen mücadelenin parçasıyım. Bu dönem burada Balçova’da birlikte çok güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

PAZAR GÜNÜ ARAÇ DESTEĞİ

Toplantıda söz alan Afalina Hayvan Hakları Topluluğu temsilcisi ve köpek eğitmeni Kutay Özkan, gönüllülerin genellikle Pazar günleri destek verebildiklerini, ancak kısırlaştırma için yakaladıkları can dostlar için Pazar günü araç bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Onur Yiğit, araç tahsis edileceğinin sözünü verdi. Başkan Yiğit’in sözü memnuniyetle karşılandı.

Toplantıya kimler katıldı

-Esin Önder HAYTAP

-Aylin Karataş İzmir Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu

-Nalan Koca HAYTAP Gönüllüsü

-Alaattin Ferhan ÇYDD İzmir Şubesi

-Merve Büyük Afalina Hayvan Hakları Topluluğu

-Kutay Özkan Afalina Hayvan Hakları Topluluğu

-Ahu Sungur Merhamet Bahçesi Derneği

-Efecan Rasim Kökçe Bir Pati Çetesi

-Mustafa Burak Yaşar Bir Pati Çetesi

-Ömer Kavar EFODER

-Sibel Altun HAK-TİM

-Bekir Devrim Gükulu ANDA İzmir