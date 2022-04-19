Balçova'da sokak emekçileri için 'tek tip kıyafet' uygulaması
İzmir'de Balçova Belediyesi ilçe içinde geri dönüşüm atıklarının toplanmasına düzenleme getirdi. Balçova’da artık kağıt ve hurda atıkları toplayarak hayatını sürdüren vatandaşlar tek tip kıyafet ve kimlik kartlarıyla çalışacak.
Balçova Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan uygulama ile Balçova’da kağıt ve hurda toplayarak hayatlarını kazanan vatandaşlara önce atık toplama eğitimi verildi. ardından kimlik kartları, kıyafetleri ve araçları tek tip olarak hazırlanarak Zabıta Müdürlüğü’ne kayıtları yapıldı. Uygulama ile Balçova’da artık geri dönüştürülebilen kağıt ve hurda toplanma işini ilçe dışından kişilerin yapasının önüne geçilmek hedefleniyor.
Yeni sistemin ilk gününde kağıt ve hurda toplayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Sizler yapmış olduğunuz bu işle kendi ekonominize katkı koyduğunuz gibi ülke ekonomisine ve çevreye de faydalı bir iş yapıyorsunuz. Biz de Balçova’da bu işin daha kontrollü ve daha düzenli yapılması adına bir çalışma yaptık. İlçemizde geri dönüşen atıkları toplamak ile yetkili Kaya Vargel Firması ve hurda depoları ile birlikte bu hizmeti yerine getireceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli denetim halinde olarak sistemin işleyişini ve güvenlik problemi olmamasını sağlayacak” dedi.
Video Haberler
- Meteoroloji’den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu
- Demet Arslan, eşi Sergen Arslan tarafından katledildi!
- Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
- Takside kilolarca esrar yakalandı
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
- Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Balçova'da sokak emekçileri için tek tip kıyafet kararı
- 'Gizemli kazı'nın yapıldığı evde yangın
- Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu
- 'Jandarma' yalanıyla 90 bin TL'lik altın çaldılar
- Afganistan'da eğitim kurumları hedef alındı
- Ilıcalı yeni sezonun ilk transferini Süper Lig'den yaptı
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- AYM, parmak izi ile mesai takibini hak ihlali saydı
- 'Acilen gözden geçirilmeli'
- 23 Nisan'da Bornova'da gökyüzü uçurtmalarla donatılacak