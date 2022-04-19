Balçova'da sokak emekçileri için 'tek tip kıyafet' uygulaması

19 Nisan 2022 Salı, 10:48

Balçova Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan uygulama ile Balçova’da kağıt ve hurda toplayarak hayatlarını kazanan vatandaşlara önce atık toplama eğitimi verildi. ardından kimlik kartları, kıyafetleri ve araçları tek tip olarak hazırlanarak Zabıta Müdürlüğü’ne kayıtları yapıldı. Uygulama ile Balçova’da artık geri dönüştürülebilen kağıt ve hurda toplanma işini ilçe dışından kişilerin yapasının önüne geçilmek hedefleniyor.

Yeni sistemin ilk gününde kağıt ve hurda toplayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Sizler yapmış olduğunuz bu işle kendi ekonominize katkı koyduğunuz gibi ülke ekonomisine ve çevreye de faydalı bir iş yapıyorsunuz. Biz de Balçova’da bu işin daha kontrollü ve daha düzenli yapılması adına bir çalışma yaptık. İlçemizde geri dönüşen atıkları toplamak ile yetkili Kaya Vargel Firması ve hurda depoları ile birlikte bu hizmeti yerine getireceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli denetim halinde olarak sistemin işleyişini ve güvenlik problemi olmamasını sağlayacak” dedi.



