Balçova’nın yeni cemevinde ilk aşure ve ilk cem
İzmir’de Balçova Alevi Bektaşi Derneği’nin Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği aşure etkinliği Balçova’nın yeni cemevinde yapıldı. Akşam da cem töreninin yapıldığı cemevinde lokmalar yendi, semaha kalkıldı, dualar edildi.
Balçova Belediyesi tarafından yapılan cemevinde ilk Muharrem Ayı gerçekleşti.
Balçova Alevi ve Bektaşi Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Müftü Orhan Derviş’e, Emniyet Müdürü Umut Meral, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK yöneticileri ve yurttaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, deyişler söylendi, konuklara aşure dağıtıldı. Aşure etkinliğinden sonra da düzenlenen cem töreninde, sohbet edilerek hayır edilen lokmaların kabul olması için dualar edildi.
BAŞKAN ÇALKAYA: KÖTÜLÜĞÜN SON BULMASINI DİLİYORUM
Balçova Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Coşkun Beğen “Kerbela Olayı anısına tutulan Yas-ı Maten Oruçlarının kabul olmasını, toplumumuzda barış ve sevginin hakim olmasını diliyoruz” dedi.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da yaptığı konuşmada “Muharrem Oruçlarının kabul olmasını, ülkemizde ve dünyada zalimliğin ve kötülüğün son bulmasını diliyorum. Ayrıca yeni cemevimizin inşasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de ibadethane olarak ruhsatlandırılan ilk cemevi olduğunu da gururla söylemek istiyorum” diye konuştu.
Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise “Kerbela olayı tarihimizin acı ve üzücü olaylarından bir tanesidir. Ama bu olay bir yandan da birliğimizin ve kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu; aramızdaki ayrılıkların ve farklılıkların birlikte olmamıza engel olmadığını anlamamıza vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.
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