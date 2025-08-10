Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Peki, Balıkesir'de meydana gelen deprem hangi illerde hissedildi? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Depremde bina yıkıldı mı?

BALIKESİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Söz konusu deprem, Tekirdağ, Eskişehir, İzmir'de de hissedildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem sonrası yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Köylerden gelen ihbarlarla birlikte 10’dan fazla binanın yıkıldığını belirten Sak, ilçe merkezinde yıkılan dört katlı binadan 4 kişinin kurtarıldığını, enkaz altında kalan 2 kişiye ise ulaşma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.