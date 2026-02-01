Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 18:32:00
Haber Merkezi
Balıkesir'de şeriat karşıtı pankarta iki gözaltı

SOL Parti, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde iki parti üyesinin, “Laik Demokratik Cumhuriyet” pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların şeriata ve faşizme karşı asılan "Laik demokratik Cumhuriyet" pankartı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından SOL Partililer, kimi gerici çevreler tarafından hedef gösterilmişti. 

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.

SOL Partililer Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

