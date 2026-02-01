Balıkesir'de şeriat karşıtı pankarta iki gözaltı

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların şeriata ve faşizme karşı asılan "Laik demokratik Cumhuriyet" pankartı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız" denildi.

Balıkesir Gömeç’te iki üyemiz,

Şeriata ve faşizme karşı #LaikDemokratikCumhuriyet pankartı astıkları için gözaltına alındı.



Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz.



Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak,

laikliği ve demokrasiyi savunacağız. pic.twitter.com/3aLtPIX0dY