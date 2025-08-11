Balıkesir depreminde hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Nihat Önbaş (81), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Önbaş'ın çocukları Murat Önbaş ve Emel Günindi’nin yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yakınları katıldı. Önbaş’ın yeğeni olan oyuncu Eylül Tumbar da cenaze töreninde yerini aldı. Nihat Önbaş'ın, eşi Hamide Önbaş ile mutfakta yemek yaptıkları sırada depreme yakalandıkları öğrenildi. Depremde enkaz altında kalarak yaralanan Hamide Önbaş’ın Balıkesir'deki bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kılınan namazın ardından Önbaş’ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.