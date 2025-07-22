Balıkesir’le İzmir’de denize girdiği için hapsedilen hayvanlar hastalık ve sıcaktan öldü: Yaşam herkesin hakkı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Av. Çağla İlgörmüş, “Ne yazık ki neredeyse her gün, usulsüzce ve yetkisi olmayan kişiler tarafından sokak hayvanlarımıza acı çektirilerek toplamalar yapıldığını görüyoruz. Bunun kanuni hiçbir dayanağı bulunmamakta olup vicdani yönden kabul edilebilirliği de söz konusu değildir. Yine yönetmelikte, uyuşturucu tüfek ve üfleme aparatıyla yakalamanın yalnızca veteriner hekim koordinasyonunda yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Özellikle yaşlı sokak hayvanlarımızın, aşırı doz nedeniyle henüz bakımevine ulaşamadan hayatlarını kaybediyor” dedi.

Hayvan hakları aktivisti Özge Koçyiğit ise sokak hayvanlarına yönelik linç kampanyalarının, medya eliyle beslendiğini söyledi. Koçyiğit, “Hayvanlara karşı uygulanan bu şiddet, doğanın talanı ve kadın cinayetleriyle aynı sistemin uzantısıdır” diye konuştu.

‘PLANLI VE SİSTEMATİK’

Yaşatacağız Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Dikili Belediyesi tarafından toplama aracında saatlerce tutulup sıcakta havasız kalan köpekler öldü. Tüm bu ölümler, hayvanlara dönük planlı ve sistematik müdahalelerin yalnızca uygulama hatası değil, yaşamı hedef alan bir politikanın doğrudan sonucu olduğunu gösteriyor. Mesele sadece hayvanların değil, hepimizin yaşam hakkıdır” dendi.

KAZLARA ‘ŞARTLI TAHLİYE’ VERİLDİ

Balıkesir'de denize girdikleri için CİMER’e şikâyet edilerek kümese kapatılan ve sekizinin yaşamını yitirdiği kazlara, “şartlı tahliye” geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verildi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından kazların sahibi Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, bir aydan beri kümeste kapalı olan kazları bahçeye saldı. Kazlar, su kaplarına koyulan suyla serinledi.

Başak Keşniş, “Yine denize giremiyorlar ama şimdilik bu bile güzel bir haber. Hayvanlar en azından yürüyüş yapabilecek, ayakları açılacak. Burada suları var zaten, içine giriyorlar, içiyorlar, seviniyorlar zaten. Bahçede gezebiliyorlar en azından, alan geniş zaten. Denize girene kadar yetecek bunlara inşallah” dedi.

‘BİR KİŞİ ŞİKÂYET ETTİ’

Kazların özgürlüklerine kavuşmasının sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Keşniş, “Çok fazla insan sevindi zaten. Yani o şikâyet eden kişinin de bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Öyle toplu bir şikâyetten bahsedilmiyor. Bir kişiye karşı bütün mahalle neredeyse ayağa kalktı. Her gelen soruyordu. Yemeklerini hiç eksik etmediler sağ olsunlar” diye konuştu.