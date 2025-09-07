AFAD’ın verilerine göre deprem, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntının yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Balıkesir Sındırgı’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
7.09.2025 20:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #Sındırgı