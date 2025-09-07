Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 20:17:00
Haber Merkezi
Balıkesir Sındırgı’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verilerine göre deprem, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntının yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

