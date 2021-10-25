Balıkesir'de orman yangını

25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:45

Edremit'in Dereli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlere Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'den sevk edilen 3 helikopter ile havadan, Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 12 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Kızılçam ormanı olan bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.