Balıklı Kaplıcası belge eksikliği nedeniyle kapatıldı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:48

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:48

Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesine yönelik kapatma kararları alınırken, Kangal Balıklı Kaplıcası da yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle mühürlendi.

Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, Bolu yangını sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok işletmeyi kapatma kararı aldığını belirterek, İl Özel İdaresi yetkililerinin işletmeye gelerek bazı belgeler talep ettiğini söyledi.

Ünsal, belgeler arasında yapı kullanım belgesini olmadığını, bu gerekçe ile işletmenin mühürlendiğini ifade etti. İl Özel İdaresi, Kangal Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara başvurduklarını ancak belgeyi bulamadıklarını söyledi.

Ünsal, kaplıcadaki 15 hastanın da tahliye edildiğini belirterek, sorunun giderilmesi için girişimlere başladıklarını ifade etti.