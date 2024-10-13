Kaplıcada boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde girdikleri kaplıcada boğulan Cuma Bayri (42) ile oğlu İsmail Bayri (14), Muş'un Kırköy beldesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaplıcada boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
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DHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:23

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası’nda meydana geldi. Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıcada suya girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu.

Çevredekiler Cuma Bayri'nin cansız bedenini kısa sürede sudan çıkardı, oğluna ise ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de cenazesine ulaşıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, Güroymak Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak kara yoluyla Muş'un Kırköy beldesine götürüldü. Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri gece, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.


Etiketler: #bitlis #balçık

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