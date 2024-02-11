AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:57
AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, dün akşam AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Sevim Baltacı'ya aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü M.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.C.T., emniyetteki ifadesinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Polis eşliğinde getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, M.C.T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde dün akşam yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, yapılan incelemede sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı anlaşılmıştı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına almıştı.


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