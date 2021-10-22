Balyoz davası yeniden başlıyor

Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Balyoz davası bugün yeniden başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 09:36
Balyoz davası yeniden başlıyor
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararı bozmasının ardından ilk duruşma bugün yapılacak. 

“MAHKEME DİRENME KARARI VERMELİDİR”

Duruşma öncesi Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “‘Balyoz Davası’, Orta Çağ karanlığını, Engizisyon Mahkemelerini akıllara getirir. Yargıtay'ın verdiği “Bozma Kararı” tamamen siyasidir. “Varsayımsal”, hukuk mantığına aykırı çıkarımlar içerir ve kendi içinde de tutarsızdır. Mahkeme,”Direnme Kararı” vermelidir.” dedi.

"SAHTE BELGE ÜRETMİŞLERDİ..."

Emekli Komutanlardan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise şu açıklamayı yaptı:

Balyoz Davası sahte belgelere dayalı olduğu için çökmüştü. 2021'de Yargıtay, 7 kişinin beraat kararını bozdu. Bugün yeni kumpasın ilk duruşması. İlk açıldığında sahte belge üretmişlerdi. 11 yıl sonra kumpası sürdürmek için sahte belge üretmeye bile gerek duyulmuyor! Utanç verici!”

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen ve tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı 84 yaşındaki Çetin Doğan’ın da bugünkü duruşmada savunma yapması bekleniyor.


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