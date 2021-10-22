Balyoz davası yeniden başlıyor

22 Ekim 2021 Cuma, 09:36

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararı bozmasının ardından ilk duruşma bugün yapılacak.

“MAHKEME DİRENME KARARI VERMELİDİR”

Duruşma öncesi Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “‘Balyoz Davası’, Orta Çağ karanlığını, Engizisyon Mahkemelerini akıllara getirir. Yargıtay'ın verdiği “Bozma Kararı” tamamen siyasidir. “Varsayımsal”, hukuk mantığına aykırı çıkarımlar içerir ve kendi içinde de tutarsızdır. Mahkeme,”Direnme Kararı” vermelidir.” dedi.

“Balyoz Davası”, Orta Çağ karanlığını, Engizisyon Mahkemelerini akıllara getirir. Yargıtay’ın verdiği “Bozma Kararı” tamamen siyasidir. “Varsayımsal”, hukuk mantığına aykırı çıkarımlar içerir ve kendi içinde de tutarsızdır. Mahkeme,”Direnme Kararı” vermelidir. #BalyozDavası?? pic.twitter.com/WWFrxm9oIi — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 21, 2021

"SAHTE BELGE ÜRETMİŞLERDİ..."

Emekli Komutanlardan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise şu açıklamayı yaptı:

Balyoz Davası sahte belgelere dayalı olduğu için çökmüştü. 2021'de Yargıtay, 7 kişinin beraat kararını bozdu. Bugün yeni kumpasın ilk duruşması. İlk açıldığında sahte belge üretmişlerdi. 11 yıl sonra kumpası sürdürmek için sahte belge üretmeye bile gerek duyulmuyor! Utanç verici!”

Balyoz Davası sahte belgelere dayalı olduğu için çökmüştü. 2021’de Yargıtay, 7 kişinin beraat kararını bozdu. Bugün yeni kumpasın ilk duruşması.

İlk açıldığında sahte belge üretmişlerdi. 11 yıl sonra kumpası sürdürmek için sahte belge üretmeye bile gerek duyulmuyor! Utanç verici! — Ahmet Yavuz (@yvzah) October 22, 2021

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen ve tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı 84 yaşındaki Çetin Doğan’ın da bugünkü duruşmada savunma yapması bekleniyor.