Banka güvenlik görevlisi, 80 yaşındaki kadını '1 milyon lira' dolandırılmaktan kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:25
Banka güvenlik görevlisi, 80 yaşındaki kadını '1 milyon lira' dolandırılmaktan kurtardı
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Şehitler Mahallesi’nde iddiaya göre, Melahat Y.’yi cep telefonundan arayan şüpheliler, adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyledi.

Şüphelilerin para istemesi üzerine, Melahat Y. hesabındaki 1 milyon TL’yi çekmek için banka şubesine gitti.

POLİSE HABER VERDİ

Hesabındaki paranın tamamını çekmek isteyen kadının, tedirgin davranışlarından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi.

İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Melahat Y.’nin parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek, bankadan ayrıldı.


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