ATO Başkanı Gürsel Baran'dan özel bankalara kredi çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok" dedi.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:22
ATO Başkanı Gürsel Baran'dan özel bankalara kredi çağrısı
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok" dedi.

"BANKALAR BEKLEME SÜRECİNE GEÇTİ"

Son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran üyelerin olumlu sonuç alamadığını ifade eden Baran, şöyle devam etti:

“Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür.

Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının ülke ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var.” 

 


ATO Kredi merkez bankası

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