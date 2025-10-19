Bankalararası Kart Merkezi’nde usulsüzlük: 28 otomobil, 34 telefon ihalesiz alınmış

Sayıştay’ın eylül ayında yayımlanan BKM AŞ 2024 Yılı Denetim Raporu’nda, toplam 3 bulguya yer verildi. Rapora göre, şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı mal alımları, Kamu İhale Kurulu kararına aykırı olarak, Kamu İhale Yasası’ndaki istisnalar kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, şirketin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik olduğu düşünülmeyen ve toplam tutarı 1.2 milyon lira olan akıllı cep telefonları, Kamu İhale Yasası’nın istisnalar maddesi kapsamında değerlendirilip yasa hükümlerinden istisna tutularak alım gerçekleştirdi. Bu şekilde toplamda 34 akıllı cep telefonu alındı.

İHALESİZ 28 OTOMOBİL

Diğer bulguya göre, şirket tarafından toplam değeri 56 milyon 727 bin 574,66 TL olan 28 adet binek otomobil Kamu İhale Yasası kapsamı dışında, temel ihale yöntemleri kullanılmadan satın alındı. Yapılan incelemede araçların ihaleye çıkılmaksızın, sadece piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alındığı tespit edildi. Şirket, araçların satın alımı sürecinde Kamu İhale Kurumu EKAP Etkileşim Merkezi’nin arandığını, bu doğrultuda “BKM'nin öz mal alımı yaparken mevzuata tabi olmadığı, ilgili alım için tutarın bütçelenerek yönetim kurulu kararı ile sürecin işletilebileceği" görüşünün alındığını savundu. Ancak Sayıştay, binek otomobillerin Kamu İhale Yasası kapsamı dışında temel ihale yöntemleri kullanılmadan satın alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığını vurguladı.

WC, MUTFAK, VESTİYER

Raporda yer alan bir diğer bulguya göre, şirket tarafından ihtiyaç duyulan çeşitli yapım işlerinin Kamu İhale Yasası’nda öngörülen ihale usulleri ile karşılanmak yerine parçalara bölünmek suretiyle doğrudan temin ile karşılandığı tespit edildi. Raporda, “Yapılan incelemelerde, şirket tarafından toplam değeri 2 milyon 257 bin 386,80 TL olan oda, wc, mutfak ve vestiyer imalat ve tadilatlarının doğrudan temin ile aynı yüklenici firmaya yaptırıldığı görülmüştür. Ödemeye ilişkin söz konusu işlerin satın alma talep tarihleri incelendiğinde ise aynı ya da birbirine çok yakın tarihler olduğu (satın alma taleplerinden üçü 02.04.2024 ve ikisi 10.05.2024 tarihlerinde yapılmıştır) görülmektedir. Dolayısıyla bu alımların birbiriyle doğal bir bağlantı içinde olduğu ve aynı işin alt unsurlarını oluşturduğu aşikârdır” denildi.

Sayıştay, toplam 2.2 milyon TL tutarındaki çeşitli yapım işlerinin Kamu İhale Yasası’nda öngörülen ihale usulleri ile karşılanmak yerine parçalara bölünmek suretiyle doğrudan temin ile ve aynı firmadan karşılanmasının anılan yasanın temel ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası’nın (TCMB) suç duyurusu üzerine başlatılan BKM’deki “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş, Eski BKM Genel Müdür Yardımcısı Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklanmıştı. Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yurtdışında oldukları belirlenen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.