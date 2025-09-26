Barrack’ın açıklaması gündemde: Trump, Erdoğan’a meşruiyet verecekmiş!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi bir konferansta, Trump’ın “Onlara (Türkiye’ye) ihtiyaç duyduklarını verelim, meşruiyet” dediğini anlattı. Barrack, Türkiye’nin ‘biraz otoriter’ olduğunu da söyledi. Büyükelçinin sözlerine tepkiler ise muhalefetten geldi.

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, “Burada söylenen şu: ‘Erdoğan içeride zorlanıyor. Bize ihtiyacı var. Bizim desteğimize dayalı olarak iktidarda kalabilir” derken, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, “Meşruiyet için ABD’den destek bekleniyor” sözlerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt da Barrack’ı ve iktidarı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine saatler kala, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Concordia Zirvesi’ne katılan Barrack, Batılı toplumların Türkiye ile ittifak ilişkilerine kuşkuyla yaklaşmasını değerlendirerek, “Başkanımız diyor ki, ‘Biliyor musunuz? Bunların hepsinden yoruldum. Cesur bir adım atalım ve ilişkiyi ilişki bazında kuralım, onlara ihtiyaç duyduklarını verelim: Meşruiyet’” ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca, “Türkiye bir demokrasi ama biraz otoriter. Başkan Trump dahice bir şekilde ‘Çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim’ dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN DIŞ DESTEK ARAMASININ İTİRAFI’

Barrack’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, “Barrack emlakçı. Diplomatik inceliklere dikkat etmiyor. O yüzden çok rahat konuştu. Böyle olunca da bütün sırlar ortaya dökülüyor. Amerika tarafı buraya baktığında; içeride meşruiyeti zayıflamış, dışarıda Amerika desteğine ihtiyaç duyan bir lider görüyor. Bu açıklamada önemli olan Erdoğan’ın meşruiyeti Beyaz Saray’da araması ve bunun bütün dünyada böyle algılanıyor olması. Bu açıklamayı bütün muhattaplarımız, komşu ülkeler görecek. Burada söylenen şu: ‘Erdoğan içeride zorlanıyor. Bize ihtiyacı var. Bizim desteğimize dayalı olarak iktidarda kalabilir’. ‘Meşruiyet’ kelimesini, Erdoğan’ı ayakta tutacak mekanizmaların bütünü anlamında kullanılıyor. Bu Türkiye’nin itibarı için çok ağır bir ifade” dedi.

Uzgel, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, daha ABD’ye gitmeden önce başkanın oğluyla pazarlık yapmaya başlıyor. Dışişleri bakanları ‘Beş dakika görüşmek için neler yapıyorlar’ diyor. Sonra da Barack çıkıyor ve ‘Asıl olan Erdoğan’ın iktidarda kalma ihtiyacı’ diyor. Uzun süredir iki noktaya dikkat çekiyorduk. Birincisi, ‘CHP’ye dışarıdan destek arıyorsunuz’ diyorlardı. Biz de asıl destek arayanın Erdoğan olduğunu söylüyorduk. İkincisi de bizim zaten bildiğimizi Amerika tarafı teyit etmiş oldu. Türkiye’nin kaynaklarını vererek iktidarda kalmaya çabalıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘MEŞRUİYET İÇERİDE ARANIR’

Barrack’ın sözlerine İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da tepki gösterdi. Büyükelçinin açıklamalarının “çok üzücü” olduğunu söyleyen Erozan, “Üzülmemin sebebi, onlar karşılarında Türkiye’de meşruiyetini yitirmiş ve dolayısıyla bu meşruiyet zaafından dolayı Amerika’nın çıkarları açısından kullanışlı hale gelmiş bir liderden söz ediyor gibiler” dedi.

Erozan, “Bu bir itibar zedeleyici... Çünkü normalde bir meşruiyeti herhalde Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimlerden çıkacak sonuçlar temelinde değerlendirmemiz lazım. Halbuki bu beyanlara bakarsanız, anladığım kadarıyla bu meşruiyetin sağlanması için dışarıdan ve ABD’den bir destek bekleniyor görüntüsü veriyor” ifadelerini kullandı. “Barrack bildiğimizi teyit ediyor” diyen Erozan, “Biz bunu Türkiye’de biliyoruz da, bunu birinin Amerika’dan çıkıp böyle haykırması daha ilginç” açıklamasında bulundu.

‘CEVABI VERİLMELİ’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Barrack'ın sözlerini 'hakaret' olarak nitelendirdi ve sosyal medya platformu X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Görevlerinin sınırlarını aşma Büyükelçi! Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve TBMM meşruiyetini Washington’dan değil Türk halkından alır! Trump’ın Dışişleri Bakanının ve gönderdiği Büyükelçinin kritik görüşme öncesi yaptıkları, Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk demokrasisine hakaret niteliği taşıyan bu açıklamaların cevabı verilmelidir!”

‘BİZ MEŞRUİYETİ MİLLETİMİZDEN ALIRIZ’

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt da, “Adam açık açık, ‘Erdoğan otoriter, meşruiyete çok ihtiyacı var, onu da biz veriyoruz’ diyor. ‘Hadi oradan, bu ne biçim laf, biz meşruiyeti milletimizden alırız, siz kimsiniz de bize meşruiyet vereceksiniz, Türkiye’yi sömürgeniz mi sanıyorsunuz?’ diyerek bu densiz herife haddini bildirecek biri çıkar mı?” diye sordu.