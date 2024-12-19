Bartın'da iş cinayeti! 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Bartın'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısından düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan, hayatını kaybetti.
Bartın Aladağ Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında iki arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, beton zemine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaplan, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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