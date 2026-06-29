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Başakşehir’de 350 dönümlük tarım arazisini yakan piknikçiler adliyeye sevk edildi

Başakşehir’de 350 dönümlük tarım arazisini yakan piknikçiler adliyeye sevk edildi

29.06.2026 15:01:00
Güncellenme:
DHA
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Başakşehir’de 350 dönümlük tarım arazisini yakan piknikçiler adliyeye sevk edildi

Başakşehir'de Sazlıbosna Barajı yakınında yaktıkları mangal nedeniyle çıkan yangında 350 dönümlük ekili tarım arazisinin zarar görmesine neden oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Sazlıbosna Barajı çevresinde 28 Haziran'da çıkan otluk alan yangınının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, çalılık alan ile buğday ekili tarım arazilerinden oluşan yaklaşık 350 dönümlük alanın yangından etkilendiği belirlendi.

Ayrıca yangına müdahale için bölgeye giden bir aracın da alevler nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, yangının bölgeye araçla gelen kişilerin yaktığı mangal ateşinin otluk alana sıçraması sonucu çıktığı, şüphelilerin ise olayın ardından hızla bölgeden ayrıldığı belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen İ.Ö., H.Y. ve F.Y., Bağcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'yangına neden olma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Yangın #Başakşehir