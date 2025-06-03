Başakşehir Meclisi’nde İmamoğlu protestosu: CHP’li üyeler salonu terk etti

Başakşehir Belediye Meclisi'nin, haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. CHP Meclis Gurubu, oturum başlayınca, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve belediye bürokratlarının tutukluluğunu protesto etti.

SALONU TERK ETTİLER

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, "Bugünün şartlarında konuşacak çok şey var ancak konuşma gereği duymuyoruz ve oturuma katılmıyoruz" dedi. Kümeç'in sözlerinin ardından CHP gurubu, meclis salonunu terk etti.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Başakşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubumuzun bugün oturumu vardı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Ekrem Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız hepsi gerekçesiz ve mesnetsiz bir şekilde tutuklandılar. Hala iddianameleri ortada yokken bugün Başakşehir Belediyesi'nde gündem konuşmanın ya da bir demokrasi varmış gibi, belediyecilik anlayışı, mevzuatı varmış gibi konuşmanın anlamsız olduğunu ve buna istinaden Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir Meclis Grubu olarak genel kurulu terk ediyoruz ve bugün 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' diyoruz ve protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.