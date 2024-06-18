Başakşehir'de çocuğunu rehin alan baba polisi alarma geçirdi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 23:07

Güncelleme: 18.06.2024 - 23:07

İstanbul Başakşehir'de, çocuğunu rehin alan kişi polisi alarma geçirdi.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile tartışan yabancı uyruklu kişi binada yaşadığı dairede çocuğunu rehin aldıktan sonra pencereden sarkıtmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye de çocuğun düşme olasılığına karşı tedbir aldı. Polisin babayı ikna çalışması sürüyor.