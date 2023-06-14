Başakşehir'de İETT otobüsü alt yola uçtu: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Başakşehir'de İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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