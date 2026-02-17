Başdanışman Mehmet Uçum'un 'umut hakkı' açıklamasında dikkat çeken FETÖ vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'süreç' komisyonu raporuyla ilgili, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, "Burada bir kişi için ya da bir grup için bir düzenleme veya öneri söz konusu olmayacak. Kişiye özel bir atıf veya önerme olmayacak ama elbette ki ceza infaz sistemindeki sorunlar, eksiklikler, evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette önerilecektir" dedi.

Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

"ŞARTLA SALIVERİLME İMKANININ BAŞKA TÜRLÜ İFADESİ"

Uçum, "Öncelikle belirtelim ki umut hakkı olarak tartışılan husus, daha önce ilgililerce etraflıca açıklandığı gibi kişiye özgü veya münfesih terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir. Umut hakkı doğrudan tahliye de sağlamaz. Umut hakkı, bir af uygulaması ise hiç değildir. Daha da önemlisi, umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN DA BU KAPSAMA GİRER"

Uçum, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da 'umut hakkı' kapsamına gireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Umut hakkı olarak tartışılan şartla salıverilmenin genişletilmesi halinde kapsama girecek hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar,

Geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları,

Terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar.

Eğer bu konuda tam irade ve yetki sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şartla salıverilme imkanından yararlanacak hükümlü kapsamını yukarıda belirtilen hükümlülerle genişletecek düzenleme yaparsa Öcalan da bu kapsama girer. Bu düzenleme tamamen TBMM’nin takdirindedir.

Elbette TBMM kapsam dışında olan suçları şartla salıverilmenin kapsamına eklerse bu konuda süre, değerlendirme talebi, süreç yönetimi, ilgili ve yetkili idari ve yargısal merciler bakımından özel düzenleme de yapabilir. Genel şartla salıverilme usulünden farklı bir usul belirleyebilir. Bu hususta hukuken bir engel yoktur."

"EN ERKEN 2046'YA KADAR CEZA ÇEKMELERİ GEREKİR"

Terör örgütü FETÖ mensuplarına ilişkin de söz konusu durumu değerlendiren Uçum, şunları kaydetti:

"Mevcutta FETÖ çetesi mensuplarından müebbet ve süreli hapis cezası alanlar şartla salıverilme imkanına sahiptir. Kapsam dışı olanlar sadece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardır.

Eğer böyle bir düzenleme çıkarsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış FETÖ çetesi mensuplarının bu imkandan yararlanabilmesi için mevcut yasal hükümlere göre 2016 dikkate alındığında en erken 2046’ya, en geç 2056’ya kadar ceza çekmeleri ve bu süre içinde iyi halli olmaları gerekir. Bu konuda yorum yaparken asgari cezayı yatma ve iyi halli olma şartlarıyla infaz hakimliğinin olumlu karar verme koşulu hep göz önünde tutulmalıdır.

Öte yandan TBMM isterse şartla salıverilmenin genişletilmesini münfesih terör örgütü mensuplarıyla sınırlı özel bir düzenlemeyle de yapabilir. Bu durumda FETÖ dahil diğer terör örgütlerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mensupları bu genişletmenin dışında kalır. Bu da hukuki bir seçenektir."