Başhekim odasında cinsel saldırı iddiası: Önce indirim, sonra tahliye!

24 Haziran 2022 Cuma, 12:00

Türkiye, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimini konuşurken; bir başka skandal karar, Kırklareli'nden geldi. Lüleburgaz ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan başhekim, tahliye edildi.

'HAP VERİLDİ' İDDİASI

İlçedeki özel bir hastanede çalışan yabancı uyruklu kadın E.V, çalıştığı hastanenin başhekimi A.Ç. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Başhekim A.Ç bir nöbet gecesi E.V'yi odasına çağırarak içki ikram etti. Sohbet esnasında başhekimin kendisine ikram ettiği içkiyi içen kadın doktor, kendisine hap verildiğini söyledi. Hapı içtikten sonra kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırıldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.

Edirne'de yaşayan kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başhekim A.Ç. tutuklandı.

'RIZA DIŞI BİR ŞEY YAPMADIM' BAHANESİ

A.Ç. hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur Doktor E.V'nin avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık başhekim A.Ç'den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi. Kadın doktor E.V'nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

BAŞHEKİMİN GEÇMİŞİ İNDİRİM SEBEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Ancak sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapıldı. Başhekim hakkında 15 yıl hapis cezası kararı çıktı.

'MAĞDURUM' DEYİP TAHLİYE İSTEDİ

Başhekimin karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi’nde yeninden duruşma yapıldı. Tutuklu sanık başhekim A.Ç. “Kişisel veya ailevi olarak ciddi mağduriyet içerisinde olduğum göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.

Mahkemenin Cumhuriyet Savcısı “Tutuklu sanığın üzerine atılın suçun niteliğine suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suç için öngörülen ceza miktarına göre kaçma şüphesinin varlığı bu durumda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

BAŞHEKİM TAHLİYE EDİLDİ

Ardından mahkeme başkanı sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine ve derhal salıverilmesi için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma ekim ayına ertelendi.