Veterinere cinsel saldırı davası: Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye 9 yıl hapis cezası
Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi.
Yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdur Ç.B. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Ç.B.'nin ailesinin de aralarında bulunduğu bir grup da takip etti.
Ç.B'nin avukatları dava dosyasındaki adli tıp raporuna göre cinsel saldırının yapıldığına dikkati çekerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.
TUTUKLANACAK
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Bilgili'ye "cinsel saldırı suçundan" 9 yıl hapis cezası verdi. Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Bilgili'nin tutuklanmasına karar verildi.
Sanıklar Serkan Durmaz'ın cinsel saldırı suçuna iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit ve hakaret, Hüseyin Şenyurt'un da delilleri karartma suçlarından beraati kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edilmişti.
Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açılmıştı.
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