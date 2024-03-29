Basın dünyasının acı günü

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli’nden, şehir merkezine giden gazeteci Tüysüz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Gül ağır yaralandı. Sağlık ve jandarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Gül doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Tüysüz’ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. Öte yandan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül’ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz’ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.