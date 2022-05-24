Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi

Aydın’ın Söke ilçesinde, mermer atölyesi işleten emekli polis Tayfur Yorulmaz (51), yerinden çıkan spiral bıçağının başına saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 16:06
Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi
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Olay, 24 Mayıs Salı günü saat 13.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 4 yıl önce emekli olduktan sonra mermer atölyesi devralan evli ve 3 çocuk babası Tayfun Yorulmaz, mermer keserken spiral bıçağı henüz bilinmeyen nedenle yerinden çıkarak başına saplandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yorulmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Tayfun Yorulmaz’ın cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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