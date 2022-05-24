Kimlik soran polislere 'park dubasıyla' saldırdılar
Esenyurt’ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, saldırıya uğradı. Tekme tokat polislere saldıran şahıslar, bununla da yetinmeyip park dubasıyla polis aracına zarar verdi. Havaya ateş açılmasına da aldırmayan şahısların o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen günlerde saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki şahısları kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı.
ÖNCE YUMRUK, SONRA 'PARK DUBASI'
Polise saldıran şahıslar, önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı. Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan şahıslar, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı.
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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