Başkan Akın: Cumhuriyet demekten, Atatürk demekten asla vazgeçmeyeceğiz

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:48

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda toplam 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında “Cumhuriyet; Türk Milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkına sahip çıktığı, birliğini ve bütünlüğünü ne pahasına olursa olsun koruduğu, çağdaş bir ülkede yaşama inancından taviz vermediği gurur verici eseridir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir adım kalırken tüm zorluklara, yıpratmalara rağmen “Cumhuriyet demekten, Atatürk demekten” asla vazgeçmeyerek ülkemizi Cumhuriyetin ışığında, hak, hukuk ve adalet temelinde muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için hiç durmadan çalışacağız” sözleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü kutladı. Konuşmasında 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili’ni tebrik eden Başkan Çetin Akın ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Dünya Mimarlık Günü, Dünya Çocuk ve Dünya Kız Çocukları Günü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, 19 Ekim Muhtarlar Günü, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Çetin Akın konuşmasının sonunda 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da düzenlenecek Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri ile 12 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Sanayi Çarşısı Projesinin temel atma törenine meclis üyelerini ve tüm Turgutlu halkını davet etti.

10 MADDE KARARA BAĞLANDI

Ekim Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesinde, “2022 yılı Eylül ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 70 sayılı kararı ile belediyemizde kurulan tüm komisyonlara havale edilen 2023 Yılı Performans Programı komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 68 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen 2023 Yılı Gelir Tarifeleri komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 69 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2023-2024-2025 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, “Belediyemiz norm kadrosunda boş olan memur kadro değişiklik talebi ve personel grupları arası aktarma hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamasına ilişkin olarak Belediyemiz bünyesinde kurulacak komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi maksadıyla kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk esasları yönetmeliği hazırlanmış olup; bahse konu yönetmeliğin kabulü hususu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Ortapark Kafeterya ve Restorant, Ortapark Çay Bahçesi ve Belediye Çay Ocağındaki mevcut fiyat listelerine ilave olarak yeni ürün fiyatlarının eklenmesi hususu ile TURBEM Eğitim Merkezi’nde bulunan öğrenci kantininde satılacak ürünlerin fiyat listesinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna sevki hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz Selvilitepe Pazar yerinde bulunan ve tahsisi yapılmayan 2 adet tuhafiye ve 1 adet bakkaliye tezgâhlarının tahsis ücretlerinin belirlenmesi için konunun tarife komisyonuna sevki hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, “Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notlarının 51. maddesine ‘Sanayi olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir' ifadesinin eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin İmar komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “Meclis Üyelerimizin vermiş olduğu önerge doğrultusunda Makedonya Cumhuriyeti Lozova Belediyesi ile Kardeş Şehir olabilmemiz için bir görüşülme yapılması ve sonuca varılması hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.